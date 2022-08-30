James Webb, Phantom Galaksisi’ni görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Phantom Galaksisi’ne ait fotoğrafları yayınladı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

Phantom Galaksisi’ni görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb tarafından çekilen Messier 74 galaksisinin görüntüsünü paylaştı. ‘NGC 628’ ve ‘Phantom Galaksisi’ olarak da bilinen galaksi, oldukça etkileyici görünüyor.

Phantom Galaksisi, Dünya'dan 32 milyon ışık yılı uzaklıktaki Pisces takım yıldızında yer alıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde, galaksinin içinde toplamda 3 süpernova patlaması tespit edilmişti.

2005 yılında yapılan bir gözlem, galaksi içinde ortalama büyüklükte bir karadelik bulunabileceği şüphesini oluşturmuştu.



