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    James Webb, pırlanta gibi parlayan galaksiyi görüntüledi

    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce hiç görülmemiş bir galaksinin görüntüsünü yakaladı.
    • 15.12.2022 - 17:45
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    James Webb, pırlanta gibi parlayan galaksiyi görüntüledi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

    Pırlanta gibi parlayan bir galaksi görüntüledi

    AA'nın haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce hiç görülmemiş bir galaksiyi görüntüledi.

    Teleskobun yeni görüntüsü, Yeniden İyonlaşma ve Mercekleme Bilimi için Samanyolu Dışı Alanlar (PEARLS) adlı gözlem programının bir parçası olarak çekildi.

    JAMES

    Fotoğrafın, evrenin ilk "görülebilen en sönük gök cisminin" ve "en geniş alanının" yakalandığı görüntülerinden biri olduğu belirtildi.

    Uzayın Kuzey Ekliptik Kutbu isimli bir kısmına odaklanan James Webb teleskobu, çıplak gözle görülebilenden 1 milyar kat daha sönük olan gök cisimlerini görüntülemek için sekiz farklı yakın kızılötesi ışık rengi kullandı.

    Araştırmacılar, görüntüyü netleştirmek için James Webb verilerini Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan üç renk ultraviyole ve görünür ışıkla birleştirdi.


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