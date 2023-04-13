James Webb, süpernovanın içindeki 'yeşil canavarı' görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu, süpernovanın gözlemlenebilen kalıntılarında daha önce görülmemiş renkli ayrıntılar yakaladı.

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Süpernovanın içini görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, süpernovanın gözlemlenebilen kalıntılarında daha önce görülmemiş renkli ayrıntılar yakaladı.

ilim insanları, görüntülerdeki parlak yeşil halkaya Boston'daki Fenway Park'tan esinlenerek "yeşil canavar" adını verdi.

Görüntünün, süpernova patlamasıyla yok olan ve ışığı Dünya'ya ilk kez 340 yıl önce ulaşan yıldızdan geriye kalan "Cassiopeia A" adlı gaz ve toz bulutuna ait olduğu açıklandı.

Cassiopeia A'nın, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) 11 bin ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve kalıntıların 10 ışık yılı boyunca uzandığı kaydedildi.

Cas A gibi süpernova kalıntılarının incelenmesi, bilim insanlarının yıldızlar ve gezegenler için yapı taşı olan kozmik tozu ve patlayan yıldızların yaşam için çok önemli elementleri nasıl serbest bıraktığını anlamalarına yardımcı olabilir.