James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun kalbine daha önce hiç görülmemiş bir bakış attı NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin kalbini fotoğrafladı.

ensonhaber.com

James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisinin kalbine baktı ve gök bilimcilerin evrenin erken dönemleri hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmasına yardımcı olabilecek yeni özellikleri ve gizemleri ortaya çıkardı.

Teleskobun evreni insan gözünün göremediği kızılötesi ışıkta görüntüleme yeteneği, yayınlanan görüntüde daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları yakaladı.

Galaksimizin en büyük gizemlerden birinin, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğinden yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius C adlı yıldız oluşum bölgesi olduğu belirtiliyor.

500 bin yıldız var

Görüntüde parıldayan, büyüklükleri ve yaşları farklı olan tahmini 500 bin yıldız bulunuyor

Kümenin merkezinde Güneş'in 30 katından fazla kütleye sahip devasa bir protostar olduğu da biliniyor.

Devasa yıldızlar, nükleer çekirdeklerinde ağır elementler üreten fabrikalardır; dolayısıyla onları daha iyi anlamak, evrenin büyük bir kısmının başlangıç ​​hikayesini öğrenmeyi kolaylaştırabilir.