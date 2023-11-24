James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun kalbine daha önce hiç görülmemiş bir bakış attı

James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisinin kalbine baktı ve gök bilimcilerin evrenin erken dönemleri hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmasına yardımcı olabilecek yeni özellikleri ve gizemleri ortaya çıkardı.
Teleskobun evreni insan gözünün göremediği kızılötesi ışıkta görüntüleme yeteneği, yayınlanan görüntüde daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları yakaladı.
Galaksimizin en büyük gizemlerden birinin, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğinden yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius C adlı yıldız oluşum bölgesi olduğu belirtiliyor.
500 bin yıldız var
Görüntüde parıldayan, büyüklükleri ve yaşları farklı olan tahmini 500 bin yıldız bulunuyor
Kümenin merkezinde Güneş'in 30 katından fazla kütleye sahip devasa bir protostar olduğu da biliniyor.
Devasa yıldızlar, nükleer çekirdeklerinde ağır elementler üreten fabrikalardır; dolayısıyla onları daha iyi anlamak, evrenin büyük bir kısmının başlangıç hikayesini öğrenmeyi kolaylaştırabilir.
Samanyolu'nun merkezini James Webb ile incelemek, orada kaç yıldızın oluştuğuna ve büyük yıldızların galaksinin sarmal kollarından ziyade galaktik merkez yakınında oluşma ihtimalinin daha yüksek olup olmadığına dair bilgiler sağlayabilir.
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