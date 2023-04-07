James Webb, Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafını çekti ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün şimdiye kadar çekilmiş en net görüntüsünü elde etti.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Uranüs'ün en net görüntüsünü çekti

James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün şimdiye kadar çekilmiş en net görüntüsünü elde etti.

James Webb’in elde ettiği fotoğrafta gezegen üzerindeki parlak noktalar, atmosferde bulunan bulutlardan kaynaklanıyor. Ortadaki büyük beyaz alan ise gezegenin buzla kaplı bölümünü gösteriyor.

Üstelik James Webb, daha önce çekilen görüntülerde gezegenin pek de göze batmayan silik halkalarını da açık bir şekilde fotoğrafladı.

Bilim insanları, fotoğraflardan yola çıkarak, gezegen hakkında bilinmeyen detayları gün yüzüne çıkarmak istiyor.