James Webb Uzay Teleskobu, 24 Aralık'ta fırlatılacak

James Webb Uzay Teleskobu, Fransız Guyanası'ndan 24 Aralık TSİ 15.20'de uzaya gönderecek.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok kez ertelenmişti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobunun fırlatma tarihi kesinleşti.

24 ARALIK'TA YOLCULUK BAŞLIYOR

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'nun Fransız Guyanası'ndaki yük hazırlama tesisinde yakıt aldığını ve fırlatılmaya hazır olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Şimdi ise teleskobun fırlatılma tarihi kesinleşti. James Webb, Fransız Guyanası'ndan 24 Aralık TSİ 15.20'de uzaya gönderilecek.

Teleskop, artık Ariane 5 fırlatma aracının üzerine yerleştirilmeye hazır. Geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu, fırlatıcı rokete yerleştirilirken çok fazla sallanmış ve oluşan titreşimler nedeniyle görev ertelenmişti.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.