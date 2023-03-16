James Webb Uzay Teleskobu, 33 yıllık Hubble'ın rekorunu kırdı James Webb Uzay Teleskobu, anlık bir görüntüye en fazla galaksi sığdırma rekoru kırmayı başardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Hubble'ın rekorunu şimdiden kırdı

James Webb Uzay Teleskobu, anlık bir görüntüye en fazla galaksi sığdırma rekoru kırdı.

Hubble'ın Ultra Derin Alan kamerası, evrenin en uzak bölgelerindeki yaklaşık 10 bin galaksiden gelen ışığı tek bir görüntüde yakalamayı başarmıştı.

James Webb Teleskobu ise tek seferde 25 bin galaksiyi yakalayarak büyük başarıya imza attı.

Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla bilim insanının üzerinde birlikte çalıştığı James Webb verileri, yaklaşık 1 milyon galaksinin incelenmesini sağlayacak.

Evreni meydana getirdiği varsayılan Büyük Patlama'dan sonraki 400 bin ve 1 milyar yıl arasındaki döneme Yeniden İyonlaşma Çağı adı veriliyor.

Bilim insanları, bu çalışma sayesinde evrenin Yeniden İyonlaşma Çağı'na dair bilgiler toplamayı umuyor.