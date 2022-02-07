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    James Webb Uzay Teleskobu ilk sinyali tespit etti: Görüntüler birkaç ay sonra ulaşacak

    NASA'nın uzaydaki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskobu, ilk sinyalini tespit etmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 13:12
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    James Webb Uzay Teleskobu ilk sinyali tespit etti: Görüntüler birkaç ay sonra ulaşacak

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmaya başlıyor.

    İLK SİNYALİ GÖNDERDİ

    Dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu Webb, evrenin başlangıcıyla ilgili bilgilere ulaşmak için gönderildiği uzayda, ilk sinyalini yakaladı.

    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Webb ekibi, Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) tarafından tespit edilen ve teleskoptan geçen yıldız ışığının ilk fotonlarını gördü.

    james webb

    Teleskobun, önümüzdeki dönemde Dünya’ya göndermeye başlayacağı görüntüler ilk başta çok net olmasa da bilim insanları, zamanla çeşitli ayarlamalar yaparak kaliteyi artıracak.

    James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

    nasa

    HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

    2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

    James Webb, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.


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