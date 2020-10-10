James Webb Uzay Teleskobu, kritik bir testi daha başarıyla geçti

James Webb Uzay Teleskobu, kritik bir testi daha başarıyla geçti

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun Kritik testi başarıyla geçtiğini duyurdu.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

31 Ekim 2021 tarihinde uzaya fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, çeşitli testlerden geçerek göreve hazır hale getiriliyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR TESTİ DAHA GEÇTİ

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılırken meydana gelecek etkilere dayanıp dayanamayacağını test etti. Proje direktörü Bill Ochs, James Webb’in söz konusu testten başarı ile geçtiğini duyurdu.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Ayrıca teleskop, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.