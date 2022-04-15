James Webb Uzay Teleskobu, test görüntülerini almaya başladı

James Webb Uzay Teleskobu, gerekli çalışma sıcaklığına ulaştı. Teleskobun test görüntüleri almaya başladığı açıklandı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

Test görüntüleri gelmeye başladı

NASA, teleskobun operasyon için olması gereken sıcaklığa ulaştığını ve gerekli ayarların yapılmasının ardından test görüntüleri almaya başladığını açıkladı.

Geçen yıl 25 Aralık’ta uzaya fırlatılan teleskop, o günden bu yana kademeli şekilde soğutuluyor. Yılın ilk günlerinde büyük güneş kalkanlarının devreye girmesiyle birlikte, teleskobun soğutulması yönünde önemli bir adım atılmıştı.

Soğutma prosedürü için ciddi bir mesai harcadıklarını söyleyen proje müdürü Analyn Schneider, “Ekip olarak hem heyecanlı; hem de gergindik. Sonuç olarak prosedürü kitabına uygun şekilde gerçekleştirdik ve soğutma performansı beklenenden daha iyi oldu.'' açıklamasını yaptı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.