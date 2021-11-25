James Webb Uzay Teleskobu yine ertelendi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu için aralıkta bir fırlatma görevi planlıyordu. Ancak yapılan açıklamada, fırlatmanın 4 gün ertelendiği duyuruldu.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok kez ertelenmişti.

YENİ BİR ERTELEME DAHA GELDİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamalara göre James Webb Uzay Teleskobu’nun fırlatılış tarihi yine ertelendi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecekti.

Ancak daha önce 18 Aralık’ta yapılması planlanan fırlatma görevinin, 22 Aralık’tan önce yapılmayacağı duyuruldu.

ERTELEMENİN NEDENİ KAZA

Yapılan açıklamalarda, ertelenmenin Fransız Guyanası’nda bulunan fırlatma tesisinde gerçekleşen bir olay yüzünden olduğu ifade edildi.

NASA’ya göre kaza, teleskop Ariana 5 roketine takılmaya çalışırken gerçekleşti. Bununla ilgili açıklamalarda, “Webb Teleskobu’nu fırlatma aracına sabitleyen bir bandın aniden yerinden çıkarak salınması, teleskopta büyük bir titreşime yol açtı.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, olay sırasında James Webb Uzay Teleskobu’nun zarar görüp görmediğini araştırdıklarını söylüyor.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.