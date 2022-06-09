James Webb Uzay Teleskobu'na gök cismi çarptı

James Webb Uzay Teleskobu'nun aynasına küçük bir kaya parçası çarptı. NASA, şimdilik endişelenecek bir durumun olmadığını söylüyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

James Webb, uzayda çarpışma yaşadı

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesinde bir uzay kayasıyla karşılaştığını açıkladı.

Teleskobun aynasına çarpan gök cismi, herhangi bir hasar oluşturmadı. Çünkü NASA mühendisleri, o bölgenin kayalarla dolu olduğunu bildikleri için teleskobu tasarlarken gerekli önlemleri aldı.

Paul Geithner, "James Webb'in Güneş'ten gelen zararlı ışınlarla, galaksideki egzotik kaynaklardan gelen kozmik ışınlarla ve zaman zaman küçük kaya parçalarıyla çarpışacağını tahmin ediyorduk." dedi.

James Webb, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 adı verilen bir bölgede yer alıyor ve bu bölge, son derece yüksek hızlarda hareket eden toz boyutundaki parçacıklarla dolu.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.