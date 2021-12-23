James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlatma işlemi yine ertelendi

NASA, şiddetli rüzgar nedeniyle teleskobun fırlatılış tarihinin 25 Aralık olarak değiştirildiğini açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak değerlendirilen James Webb, bir kez daha ertelemeyle karşı karşıya kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble'ın yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatma işleminin şiddetli rüzgar nedeniyle yine ertelendiğini duyurdu.

YENİ TARİH 25 ARALIK

NASA'nın daha önce 18 Aralık'tan 22 Aralık'a ertelediği fırlatma işleminin, son hazırlıkların yapıldığı sırada tespit edilen şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden ertelendiği ve en erken 25 Aralık Cumartesi günü yapılabileceği açıklandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ

Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndaki platformda fırlatma için bekletilen teleskobun mevcut şartlarda fırlatılması durumunda aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle rotasından çıkabileceği, hatta parçalanabileceği belirtildi.

HUBBLE'IN HALEFİ

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

EVRENİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde Güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.