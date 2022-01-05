James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş kalkanı açıldı

NASA'nın uzaydaki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskopunun, Güneş kalkanlarının açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığı hakkında bilgiler toplayacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

GÜNEŞ ANTENİ AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde antenini başarıyla konuşlandıran James Webb Uzay Teleskobu, son derece önemli olan bir görevi daha yerine getirdi.

James Webb'in tenis kortu büyüklüğündeki Güneş kalkanının tamamen açıldığı duyuruldu. Tam 21 metre uzunluğundaki uçurtma şeklindeki panel, bir şemsiye görevi görerek teleskobun üzerindeki aletleri koruyacak.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

ORİGAMİ GİBİ KATLANMIŞTI

Gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu, devasa boyutları nedeniyle rokete sığmamış ve bu yüzden origami gibi katlanmıştı.

Teleskop, konuşlanacağı noktaya varmak üzere bir ay boyunca yol alacak ve bu kısa seyahat boyunca yavaş yavaş açılacak.