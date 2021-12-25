James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı

Yıllar önce fırlatılması beklenen ancak önce teknik zorluklar ardından da salgın nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu, Ariane 5 roketi ile fırlatıldı.

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.

Fırlatılma anları NASA'nın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

2007 YILINDA FIRLATILACAKTI

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, aslında 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı.

Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelenmişti.

Teleskop ismini NASA'nın eski yöneticilerinden James Webb'den alıyor.

James Webb Uzay Teleskobu Ariane 5 roketiyle fırlatıldı VİDEO





30 GÜNLÜK YOLCULUK

Son teknolojiyle geliştirilen teleskop, 1990'dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu`nun yerini alacak.

Teleskop Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış oldu.

DÜNYA DIŞI YAŞAMIN PEŞİNDE

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek. İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi.

Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

FIRLATILMA NEREDEYSE 15 YIL GECİKTİ

Geliştirilme süreci 1996'da başlayan uzay teleskobunun 2007'de fırlatılması bekleniyordu.

Önce teknik sorunlar, daha sonra da salgın süreci nedeniyle fırlatma neredeyse 15 yıl gecikti.

NASA geçtiğimiz günlerde, James Webb Uzay Teleskobu'nun 24 Aralık'ta fırlatılacağını açıklamıştı.

Ancak teleskobun fırlatılacağı Guyana Uzay Merkezi bölgesinde yüksek irtifadaki rüzgarlar nedeniyle fırlatılışın 25 Aralık'a ertelendiği duyuruldu.

NASA, teleskobun evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.