James Webb, uzayda 10 yıldan fazla görev yapacak

NASA, geçtiğimiz günlerde fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun ömrünü 10 yıldan fazla olarak açıkladı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

NASA: ÖMRÜ 10 YILDAN FAZLA OLACAK

NASA'dan yapılan açıklamada, “James Webb ekibi, teleskobun ilk yörüngesini analiz etti ve gözlemevinin yörüngedeki bilim operasyonlarının, 10 yıldan fazla sürebileceğini tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Ancak bir uyarı notunda NASA, birçok faktörün Webb’in çalışma süresini etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

James Webb’in de Hubble gibi uzun ömürlü olacak olması, bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme oldu.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Teleskobun gözlem yaparken kullanacağı ana aynası, 18 adet altıgen aynanın birleşmesiyle oluşuyor. Ana aynanın çapı 6,5 metre. Teleskobun altındaki 5 katlı Güneş kalkanının boyutları ise 22 metreye 12 metre.

Teleskop, konuşlanacağı noktaya varmak üzere bir ay boyunca yol alacak ve bu kısa seyahat boyunca yavaş yavaş açılacak.