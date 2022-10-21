James Webb, Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu fotoğrafladı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi

AA'nın haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu fotoğrafladı.

Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi.

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, "1990'lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu'nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu'nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum.

James Webb Teleskobu'nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum." dedi.