Petrol
92.03
-0.38%
Euro
18.1821
-0.14%
Dolar
18.6014
-0.03%
Altın
969.37
-0.40%
Borsa
3905
0.11%
Bitcoin
359.190
-0.53%
BTXN Coin
9.76
4.27%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    James Webb, Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi

    James Webb Uzay Teleskobu, "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu fotoğrafladı.
    • 21.10.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    James Webb, Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

    Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi

    AA'nın haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu fotoğrafladı.

    Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi.

    james

    Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, "1990'lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu'nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu'nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum.

    James Webb Teleskobu'nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum." dedi.

    james webb


    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek
    Dünya

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek

    Görüş Bildir