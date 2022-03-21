James Webb'den yeni selfie geldi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni bir selfie görüntüsü geldi. Görüntüde her şeyin yolunda olduğu görülüyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

YENİ BİR SELFİE GÖNDERDİ

Dev aynalarının ayarlanması ile birlikte Dünya'ya ilk deneme görüntülerini gönderen teleskop, aynı zamanda üzerindeki kameralarla kendi görüntüsünü de çekebiliyor.

Testler sırasında teleskobunun aynalarının durumunu görüntülemek isteyen astronomlar, teleskobun çektiği selfie görüntülerinden faydalanıyor.

18 altın kaplamalı altıgen parçadan oluşan aynasının ayarının tam olup olmadığını görmek için alınan ve hemen aşağıda görebileceğiniz yeni selfie, her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor.

Teleskobun, önümüzdeki dönemde Dünya’ya göndermeye başlayacağı görüntüler ilk başta çok net olmasa da bilim insanları, çeşitli ayarlamalar yaparak aynaları doğru konuma getirecek ve fotoğrafların kalitesi artacak.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.