James Webb'in anteni başarıyla açıldı

NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu, görev için son derece önemli olan bir anteni başarıyla konuşlandırdı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

ANTEN BAŞARIYLA YERLEŞTİRİLDİ

NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu, görev için son derece önemli olan bir anteni başarıyla konuşlandırdı. Anten düzeneği, James Webb'in gözlemlerini Dünya'ya ışınlamaktan sorumlu, yüksek hızda veri iletebilen bir çanağı taşıyor.

NASA yetkililerine göre bu anten, günde iki kez en az 28,6 GB veri göndermek için kullanılacak.

NASA'ya göre antenin açılmasının yanında teleskobun sıcaklık ve gerinim ölçerleri de ilk kez etkinleştirdi. Bu ölçümler, ilerleyen günlerde teleskobun sıcaklığının ve genel durumunun takibini sağlayacak.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öt egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

ORİGAMİ GİBİ KATLANMIŞTI

Gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu, devasa boyutları nedeniyle rokete sığmamış ve bu yüzden origami gibi katlanmıştı.

Teleskobun gözlem yaparken kullanacağı ana aynası, 18 adet altıgen aynanın birleşmesiyle oluşuyor. Ana aynanın çapı 6,5 metre. Teleskobun altındaki 5 katlı Güneş kalkanının boyutları ise 22 metreye 12 metre.

Teleskop, konuşlanacağı noktaya varmak üzere bir ay boyunca yol alacak ve bu kısa seyahat boyunca yavaş yavaş açılacak.



