Japon bilim insanlarından yaşlanma karşıtı aşı

Japon bilim insanları; diyabet, damar sertleşmesi ve yaşlanmaya neden olan hücreleri ortadan kaldıran yeni bir aşı geliştirdi.

Japon bilim insanları, yaşlanma ve çeşitli hastalıklarla ilişkili "zombi hücreleri" ortadan kaldırabileceğini iddia ettikleri yeni bir aşı geliştirdi.

Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki aşının arkasındaki araştırma ekibi, çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

FARELERDE İŞE YARADI

Aşı verilen farelerde, yaşla birlikte biriken ve artrit ile damar sertleşmesi gibi durumlarla ilişkili olan "zombi hücreleri" olarak da bilinen yaşlanan hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü.

Profesör Minamino, "Aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili diğer hastalıkların tedavisinde uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Zombi olarak tanımlanan hücreler, zamanla bölünmeyi durduran ancak ölmeyen hücreler olarak ifade ediliyor.

Ancak, bu hücreler zamanla zararlı kimyasallar salmaya başladığından, sağlıklı hücrelere zarar veriyorlar ve iltihaplanmaya neden oluyorlar.

Yeni geliştirilen aşı ise, kendilerini yaşlanmış hücrelere bağlayan ve beyaz kan hücreleri tarafından uzaklaştırılmalarına izin veren antikorlar oluşturuyor.

Çalışma kapsamında, aşı verilen farelerin, aşılanmamış farelere kıyasla daha yavaş bir oranda yaşlılıkla ilişkili hücre geliştirdiği bulundu.