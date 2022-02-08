Japon devi Toshiba ikiye bölündü

Toshiba, aylarca süren toplantıların ardından şirketi ikiye ayırma kararı aldı.

1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba'da sular durulmuyor.

1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından 2020 yılında çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

BÖLÜNME KARARI ALINDI

Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla bölünme kararı aldığını duyurdu. Şirketin içinde farklı seslerin çıkması, Toshiba'yı sonunda ayrılığa iterken, yaşanan ayrılık sonrası Toshiba 2 bağımsız şirket halini alacak.

Toshiba, varılan karar sonrası altyapı hizmeti ve cihaz bölümlerini 2 farklı şirket altında toplamaya karar verdi. Bu şirketlerin her ikisi de halka açık olacak.

Altyapı hizmetinden sorumlu olacak şirkette enerji, ulaşım, pil ve diğer alanlar kapsanacak. Yarı iletken ve depolama ürünleri ise cihaz özelinde sorumluluk alacak şirkete devredilecek.

20 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Toshiba, geçtiğimiz yıl nisan ayında özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmişti.