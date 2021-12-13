Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzaydan para dağıtmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştiren Japon milyarder Yusaku Maezawa, insanlara buradan para dağıtmak istediğini söyledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştirmişti.

Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan ünlü iş insanı Maezawa, uzay istasyonunda 12 gün kalacak ve ardından Dünya'ya dönecek.

UZAYDAN PARA DAĞITACAK

1.9 milyar dolar servete sahip olan Japon milyarder, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını belirtti. Ancak Maezawa'nın bunu nasıl yapacağı şimdilik bilinmiyor.

DAHA ÖNCE TWITTER'DAN PARA DAĞITMIŞTI

Ünlü milyarder, daha önce de Twitter üzerinden 1.000 takipçisine toplamda 9 milyon dolar ödül dağıtmıştı.

AY SEYAHATİ İÇİN KIZ ARKADAŞ İLANI

Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl internet sayfasında yayınladığı bir ilanda, 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyimlemek istediğini belirterek, bunu arzu eden kadınların ilana başvuruda bulunmasını istemişti.