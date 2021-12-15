Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştiren Japon milyarder Yusaku Maezawa, yer çekimsiz ortamda yaşadığı deneyimi kayda aldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştirmişti.

Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan ünlü iş insanı Maezawa, uzay istasyonunda 12 gün kalacak ve ardından Dünya'ya dönecek.

UZAY TATİLİNDEN YENİ VİDEO

Uzaydaki anlarını ve yer çekimsiz ortamda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kişisel YouTube kanalından paylaşan Maezawa, uzay istasyonunda nasıl çocuklar gibi eğlendiğini gösterdi.

Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın uzay tatilinden görüntüler - VİDEO

Videoda yer çekimi olmadan yer ve yön hissinin de olmadığını kaydeden Maezawa, olayın garipliğini tanımlamak için “Bu yüzden ne zaman bir şeye çarpsam, vücudumun hangi tarafını çarptığımı algılayamıyorum." dedi.

UZAYDAN PARA DAĞITACAK

1.9 milyar dolar servete sahip olan Japon milyarder, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını söylemişli.

Ünlü milyarder, daha önce de Twitter üzerinden 1.000 takipçisine toplamda 9 milyon dolar ödül dağıtmıştı.