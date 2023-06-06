Japonya, 2024’te ahşaptan yapılmış uydu fırlatacak Japonya'da Kyoto Üniversitesi'yle özel bir şirketin ortak çalıştığı projeyle, 2024'te uzaya ilk ahşap uydunun gönderilmesi amaçlanıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda geliştirdiği başarılı teknolojilerle ön plana çıkan Japonya, şimdi de uyduların tasarımını kökten değiştirmek için çalışmalar yürütüyor.

50 yıldan uzun bir süredir ülke genelinde tomruk ve ahşap işleme üzerine çalışmalar yapan "Sumitomo Forestry" isimli bir şirket, Kyoto Üniversitesi ile yaptığı bir anlaşma kapsamında, dünyanın ilk ahşaptan yapılmış uydusunu geliştirip, 2024 yılında uzaya gönderecek.

Ağaçların işlenerek ahşaba dönüştürülmesi ve bunların uzayda kullanılmasına odaklanılan çalışmayla, dünyada aşırı hava durumlarının yaşandığı noktalarda da ahşap malzemenin kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Malzeme uzayda test edildi

Ahşap malzemenin uzaydaki yüksek dayanıklılığı kısa bir süre önce Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir grup tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) test edildi ve onaylandı.

Uluslararası araştırma grubu, 2024 yılında NASA ve Japonya'nın uzay ajansı JAXA tarafından ortaklaşa fırlatılması planlanan LignoSat uydusunda muhtemelen Japonca'da "Hoonoki" olarak adlandırılan Manolya ağacının kullanılacağını belirledi

Ahşap malzeme, elektromanyetik dalgaları ya da Dünya'nın manyetik alanını etkilemiyor. Dolayısıyla ahşaptan yapılan bir uydunun içine anten ve irtifa kontrol mekanizmaları yerleştirmek mümkün.

Ayrıca ahşap uydu, yörüngeden dönüşü sırasında hiçbir zararlı madde açığa çıkarmadan ve artık bırakmadan atmosferde tamamen yanarak yok olabiliyor.

Dünya'nın yörüngesinde uydulardan cıvata ve vidaya kadar yaklaşık 23 bin parçalık bir çöp yığını olduğu düşünüldüğünde, bunun uzay teknolojilerinde çığır açıcı bir çevreci çözüm olması muhtemel.