Japonya, elektrikli araçlar için deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

Japonya, elektrikli araçlar için okyanus tabanından nadir toprak elementleri çıkarmaya hazırlanıyor.

Japonya'nın, nadir toprak metalleri konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2024'te Pasifik Okyanusu'nda bulunan Minami-Torishima Adası açıklarında deniz tabanından elektrikli ve hibrid araçlar için temel elementler çıkarmaya başlayacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Japonya gelecek yıldan itibaren hedef bölgenin 6 bin metre derinliğinde bulunan nadir toprak metallerine ulaşabilmek için çıkarma teknolojileri geliştirmeye başlayacak.

Bağımlılığı azaltacak

Bu adım, nadir metal ihtiyacını yüzde 60 oranında Çin'den karşılayan Japonya'nın belirli ülkelere aşırı bağımlılığını azaltacak, yarı iletken geliştirme-üretme üslerini ileriye taşıyacak ve nadir toprak elementleri gibi önemli mallar için istikrarlı arzı güvence altına alacak.

44 milyon dolarlık yatırım

Japon meclisi, 2022 mali yılı ikinci ek bütçesinde projeye 6 milyar yen (44 milyon dolar) tahsis edilmesini onaylamıştı. Para, pompaların geliştirilmesi ve deneme amaçlı kullanılmak üzere 6 bin metrelik boru yapımı için harcanacak.