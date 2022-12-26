Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8602
0.12%
Dolar
18.6576
-0.12%
Altın
1.077
-0.18%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.822
-0.04%
BTXN Coin
6.56
-1.79%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Japonya, elektrikli araçlar için deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

    Japonya, elektrikli araçlar için okyanus tabanından nadir toprak elementleri çıkarmaya hazırlanıyor.
    • 26.12.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya, elektrikli araçlar için deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

    Japonya'nın, nadir toprak metalleri konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2024'te Pasifik Okyanusu'nda bulunan Minami-Torishima Adası açıklarında deniz tabanından elektrikli ve hibrid araçlar için temel elementler çıkarmaya başlayacağı belirtildi.

    AA'nın haberine göre, Japonya gelecek yıldan itibaren hedef bölgenin 6 bin metre derinliğinde bulunan nadir toprak metallerine ulaşabilmek için çıkarma teknolojileri geliştirmeye başlayacak.

    Bağımlılığı azaltacak

    Bu adım, nadir metal ihtiyacını yüzde 60 oranında Çin'den karşılayan Japonya'nın belirli ülkelere aşırı bağımlılığını azaltacak, yarı iletken geliştirme-üretme üslerini ileriye taşıyacak ve nadir toprak elementleri gibi önemli mallar için istikrarlı arzı güvence altına alacak.

    okyanus

    44 milyon dolarlık yatırım

    Japon meclisi, 2022 mali yılı ikinci ek bütçesinde projeye 6 milyar yen (44 milyon dolar) tahsis edilmesini onaylamıştı. Para, pompaların geliştirilmesi ve deneme amaçlı kullanılmak üzere 6 bin metrelik boru yapımı için harcanacak.


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı
    Gündem

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı

    Görüş Bildir