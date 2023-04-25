Japonya, idari görevlerde ChatGPT’den faydalanacak Japonya'da Yokosuka kenti belediyesi, idari görevlerde artık ChatGPT kullanacaklarını açıkladı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Japonya'nın orta kesimlerindeki Yokosuka kentindeki belediye, ChatGPT için yeni bir kullanım alanı belirledi.

Belediyede ChatGPT devri

Bir ilke imza atan Yokosuka'da, artık belediye çalışanları; yazım kontrolleri, taslak metin hazırlama ve özetleme gibi alanlarda yapay zeka modeli ChatGPT’ye başvuracak.

Uygulama, bir ay boyunca 4 bin çalışan üzerinde denenecek. Karar, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Sam Altman’ın Japonya’yı ziyareti ertesinde duyuruldu.

Ziyaret sırasında Japon yetkililer, gizlilik ve siber güvenlik endişeleri çözülürse ülkenin yapay zeka teknolojilerinden yararlanabileceği mesajı vermişti.