Japonya Savunma Bakanı'ndan yeni UFO talimatları: Fotoğrafı çekip analize gönderin

Japonya Savunma Bakanı Taro Kano, ülke içinde UFO'ların görülmesi halinde Öz Savunma Kuvvetleri'ne kayıt alarak analiz etmeleri talimatını verdi.

Son zamanlarda oldukça kızışan uzay yarışında geride kalmak istemeyen ülkeler, uzay tehditlerine karşı da çeşitli yatırımlar yapıyor.

Bu ülkelerden biri olan Japonya, uzay tehditlerine karşı Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı uzay filosu kurmuştu. Söz konusu uzay filosunun, Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışarak 2023’te tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.





JAPONYA'DAN YENİ UFO TALİMATLARI

SDF birliklerine gönderilen bildiride, ülke güvenliğini tehdit eden tanımlanmamış uçan nesne (UFO) görülmesi halinde uygulanacak direktifler açıklandı.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kano, UFO'lara rastlanması ya da ülke hava sahasına girdiğinin görülmesi halinde, askerlerden nesnenin fotoğraf ile görüntüsünü almaları ve bu verileri analize göndermelerini talep etti.

Halktan edinilecek UFO görüntülerinin de analiz edilmesi istenilen bildiride, drone teknolojisinden beslenen gayri nizami uçakların da bu kapsamda yer alacağı kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı verilerine göre, daha önceki kayıtlarda SDF askerlerinin UFO'larla karşılaştığı bilinen bir vaka yok.