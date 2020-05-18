Japonya, uydularını korumak için operasyon birimi kurdu

Japonya, uydularını korumak için operasyon birimi kurdu

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Japonya Savunma Bakanlığı, uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini oluşturdu.

Son yıllarda ABD, Çin ve Japonya gibi ülkelerin içinde bulunduğu uzay yarışı iyice kızışıyor.

Geçtiğimiz yıl Donald Trump, uzayın başka ülkelerin eline geçmemesi için dünya üzerindeki ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nı resmen kurmuştu.

Şimdi ise Japonya Savunma Bakanlığı, dış uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini kurduğunu açıkladı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Tokyo’daki bakanlık binasında, Uzay Operasyon birimi filosu için resmen göreve başlama töreni düzenlendi.

Törende filo flamasını Filo Komutanı Yarbay Ajiki Toşihide’ye teslim eden Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, "Uzay dahil yeni nüfuz alanlarında Japonya’nın üstünlüğünü korumak önemli. Uzay koşullarını takip için hızlıca hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

UZAYDAKİ UYDULARI KORUYACAK

Yeni uzay filosu, Japonya’nın uzayda bulunan uydularını, şüpheli uydu ve uzay çöplerinden korumak için gözlem ve raporlama faaliyeti yürütecek.

Öte yandan filo, 2023’te tam kapasite faaliyete geçecek uzay gözlem sisteminin kurulması için Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışacak.

Filonun faaliyetlerini desteklemek amacıyla ülkenin güneybatısındaki Yamaguçi eyaletine izleme radarı da kurulacak.



