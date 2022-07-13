Japonya, uzay çöplerini lazerlerle yok edecek

Son dönemlerde uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Japonya, lazer ışını kullanarak uzay enkazlarını yok etmeyi planlıyor.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Japonya, uzay çöplerini temizlemek istiyor

Uzay enkazlarıyla başa çıkmanın yollarını arıyan Japonya, çareyi lazer ışınlarında buldu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nda (JAXA) görevli araştırmacı Toru Yamamoto, uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Projeye göre lazer ışınları, uzay çöplerini buharlaştırarak yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi yaratacak.

Işınlayıcı lazerler sayesinde herhangi bir enkaza dokunmaya gerek kalmayacak. Bu lazer, uzay enkazını saniyede yaklaşık 7,5 kilometre hareket ettirebilecek. Öte yandan Japonya, söz konusu projeyi 2025 yılına kadar uzayda test etmeyi planlıyor.

Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca StartRocket adlı girişim, uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların, yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.