Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin olduğu disk kayboldu

Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin olduğu disk kayboldu

Japonya'da, yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları ve şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk aranıyor.

Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, koronavirüs mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan bir firma görevlisi, kişisel bilgilerin yer aldığı flash diski kaybettiği bildirdi.

Çantanın içindeki flash bellekte, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgileri ve banka hesap numaraları yer alıyordu.

AA'da yer alan habere göre firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine bildirdi.

Veriler henüz sızdırılmadı

Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair henüz bir kanıt bulunamazken, emniyet güçleri şimdi her yerde kaybolan çantayı arıyor.

Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." dedi.