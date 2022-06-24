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    Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin olduğu disk kayboldu

    Japonya'da, yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları ve şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 09:36
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    Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin olduğu disk kayboldu

    Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, koronavirüs mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan bir firma görevlisi, kişisel bilgilerin yer aldığı flash diski kaybettiği bildirdi.

    Çantanın içindeki flash bellekte, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgileri ve banka hesap numaraları yer alıyordu.

    AA'da yer alan habere göre firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine bildirdi.

    Veriler henüz sızdırılmadı

    Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair henüz bir kanıt bulunamazken, emniyet güçleri şimdi her yerde kaybolan çantayı arıyor.

    Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." dedi.

    fkash


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