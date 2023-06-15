Japonya'da drone ile kargo hizmeti başladı Japonya'da siparişler, adalar arası dronelarla müşterilerine paraşütle atılarak ulaştırılıyor.

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor.

Örneğin kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

Japonya'da müşteriler çevrimiçi alışverişlerini gerçekleştirdikten sonra siparişlerini drone kargolar ile teslim alıyor.

Japonya'nın yüzde 70'inin dağlık ve adalardan oluşması, bazı bölgelerde acil ihtiyaç ve siparişlerin teslim ve erişiminde sorunlara yol açabiliyor.

NTV'nin haberine göre, Goto Adalarında yaşayanlar, ilaç dahil günlük ihtiyaçlarını çevrimiçi sipariş veriyor. Paraşütlü kutuya yüklenen siparişler, drone vasıtasıyla ada sakinlerine ulaştırılıyor.

Toyota finanse ediyor

Hizmeti veren, 2021'de kurulan ve "Gökyüzü iyidir" anlamına gelen "Sora-iina" firmasına, Toyota Tsusho tarafından finansman sağlanıyor. Paraşütlü kargonun hizmet bedeli ise 1000 yen (yaklaşık 7 ABD doları).

Saatte 100 kilometre seyir hızına ulaşabilen kanatlı drone, teslimat merkezinden azami 80 kilometre çapında menzile sahip.