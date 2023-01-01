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    Japonya'dan Apple'a 105 milyon dolar ceza

    Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle Apple'a 14 milyar yen (105 milyon dolar) ceza verdi.
    • 01.01.2023 - 13:19
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    Japonya'dan Apple'a 105 milyon dolar ceza

    Son zamanlarda Çin'deki üretim sorunlarıyla boğuşan ve hisseleri düşmeye başlayan Apple'a, Japonya'dan ceza geldi.

    Tokyo Bölgesel Vergilendirme Dairesi, Apple'ın Japonya şubesinin 2020-2021 yıllarına ait yaklaşık 140 milyar yen değerindeki tüketim vergisinden muaf satışlarını incelemeye aldı

    Apple'a 105 milyon dolar ceza

    AA'nın haberine göre Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle Apple'a 14 milyar yen (105 milyon dolar) ceza kesti.

    İncelemeye göre, markanın bazı şubelerinde, yabancı turistlere iPhone dahil bazı ürünlerin toptan satıldığı ve bu satışlarda tüketim vergisinin sehven uygulanmadığı ortaya çıktı.

    apple

    Vergi Dairesi, istismar eylemine karışan kişilerin, Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediyor.

    Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre, 2022 mali yılı satışları 26 milyar dolara ulaşan Apple Japonya, bu yıl haziran ayında kendi kararıyla, vergiden muaf satışları durdurmuştu.


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