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    Japonya'nın astronot adaylığına 4 binden fazla kişi başvurdu

    Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), astronot ilanında üniversite şartını kaldırdı ve 4 binden fazla başvuru topladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:38
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    Japonya'nın astronot adaylığına 4 binden fazla kişi başvurdu

    Son zamanlarda uzayda söz sahibi olmak isteyen ülkeler arasında yer alan Japonya, yeni astronot adayları arıyor.

    Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), işe alım başvurusu için aranan koşullar arasında üniversite tahsili şartını kaldırdı.

    BAŞVURU REKORU KIRILDI

    JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olarak kayda geçtiğini bildirdi.

    Başvuranlar arasında 20 yaşın altında 811 ve 60 yaşın üstünde 69 kişi yer alıyor. Toplam aday sayısının 919'u ise kadın.

    JAXA

    İŞE ALIMLAR GELECEK YIL BAŞLAYACAK

    İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci, Şubat 2023'te sonuçlanacak.

    JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine göndermeyi hedefliyor.

    Aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde olan JAXA, personelini 60 yaşında emekli ediyor. En son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.


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