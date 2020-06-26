Japonya'nın bir şehrinde yürürken telefon kullanmak yasak

Japonya, Yamato şehrinde sokakta yürürken telefon kullanılmasını tamamen yasakladı. Kurala uymayanlara ise herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Seyir halindeyken akıllı telefon kullanan sürücüler kadar, sokakta yürürken telefonlarını elinden düşürmeyen insanlar da zaman zaman kendilerini tehlikeye atıyor.

Japonya’da bulunan Yamato Belediye Meclisi’nden geçen yeni yönetmeliğe göre artık belediye sınırları içerisinde kişilerin sokakta yürürken telefon kullanmaları tamamen yasaklandı.

KURALA UYMAYANLARA CEZA YOK

Yamato şehrinin sokaklarında artık yürürken telefon kullanmak suç sayılacak. Ancak normal kuralların aksine, yürürken telefon kullananlara herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Yasaktan çok sembolik olarak atılmış bir adım olan bu karar, insanlara hareket halindeyken telefon kullanmamaları gerektiğini hatırlatacak.

Yamato yönetiminin aldığı yeni yönetmeliğe göre yayalar, yürürken telefon kullanmak istediklerinde, diğer yayaları engellemeyecek bir noktada durmak zorunda kalacak.

YAYALARIN YÜZDE 12'Sİ YÜRÜRKEN TELEFON KULLANIYOR

Yamato yönetimi, söz konusu kararı almadan önce şehrin iki farklı noktasında 6 bin yayanın davranışını mercek altına aldı. Çalışmanın sonucunda yayaların yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandığı tespit edildi.

Bu çalışmaların ardından, belediye meclisine sunulan yeni karar kabul edildi ve 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ayrıca Yamato, yürürken akıllı telefonları yasaklayan ilk Japonya şehri oldu.