Japonya'nın iniş aracı SLIM, Ay yörüngesine girdi Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "SLIM", Ay'a iniş aracının uydunun yörüngesine girdiği bildirildi.

ensonhaber.com

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin ilk Ay'a iniş aracının başarıyla Ay yörüngesine yerleştirildiğini duyurdu.

SLIM olarak adlandırılan iniş aracı, 7 Eylül 2023'te Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Ocak ayında iniş yapacak

Ay'a iniş yapmadan önce Ay yörüngesinde birkaç hafta geçirecek olan SLIM, 20 Ocak 2024'te Ay yüzeyine iniş yapacak.

SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında. Aracın üzerinde, Ay yüzeyinin topoğrafyasını ve yapısını haritalamak için kullanılan bir radar sistemi var.

Ayrıca araç, Ay'ın yüzeyine iniş sırasındaki hızını ve konumunu kontrol etmek için kullanılan bir lazer ölçüm sistemi ve Ay'ın yüzeyini incelemek için kullanılan bir kamera sistemine de sahip.

SLIM'in Ay'a başarılı bir şekilde inmesi halinde Japonya, eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'ın ardından bu başarıya ulaşan beşinci ülke olacak.

JAXA, SLIM'in Ay'a inişinden sonra, Ay yüzeyinde yaklaşık 10 gün boyunca görev yapacağını ve bu süre zarfında Ay'ın yüzeyini inceleyeceğini ve topoğrafyasını haritalayacağını açıkladı.

SLIM, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilecek.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.