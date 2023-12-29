Japonya'nın iniş aracı SLIM, ilk fotoğraflarını gönderdi Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracı, geçtiğimiz günlerde Ay'ın yörüngesine girmişti. Araç, ilk yüzey fotoğraflarını çekti.

ensonhaber.com

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin ilk Ay'a iniş aracının başarıyla Ay yörüngesine yerleştirildiğini birkaç gün önce duyurmuştu.

SLIM olarak adlandırılan iniş aracı, 7 Eylül 2023'te Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Ocak ayında iniş yapacak

Ay'a iniş yapmadan önce Ay yörüngesinde birkaç hafta geçirecek olan SLIM, 20 Ocak 2024'te Ay yüzeyine iniş yapacak.

SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında. Aracın üzerinde, Ay yüzeyinin topoğrafyasını ve yapısını haritalamak için kullanılan bir radar sistemi var.

İlk fotoğrafları çekti

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı, SLIM aracının çektiği kraterlerle dolu Ay yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini X hesabından paylaştı.

Görüntüler, SLIM uzay aracının 25 Aralık Pazartesi günü Ay yörüngesine başarıyla yerleştirilmesinin ardından çekildi.

SLIM'in Ay'a başarılı bir şekilde inmesi halinde Japonya, eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'ın ardından bu başarıya ulaşan beşinci ülke olacak.

JAXA, SLIM'in Ay'a inişinden sonra, Ay yüzeyinde yaklaşık 10 gün boyunca görev yapacağını ve bu süre zarfında Ay'ın yüzeyini inceleyeceğini ve topoğrafyasını haritalayacağını açıkladı.

SLIM, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilecek.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.