Japonya'nın kargo mekiği, uzay istasyonuna ulaştı

Japonya Uzay Keşif Ajansı'nın (JAXA) insansız kargo mekiği "Kounotori9", Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

HTV-9 olarak da bilinen Kounotori 9, Uluslararası Uzay İstasyonu'na çeşitli malzemeler göndermek için tasarlanan bir Japon kargo mekiğidir.

21 Mayıs'ta fırlatılan kargo mekiği, dün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), mekiğin taşıdığı donanımlar ve ikmal malzemeleriyle istasyona başarılı bir şekilde vardığını duyurdu.

İstasyonun robotik kolunun, 4 ton malzeme taşıyan 12 tonluk mekiği yakalayarak istasyona kenetlediği bilgisi paylaşıldı.

Mekikteki donanımlar arasında istasyondan dünyaya canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir modül, bir teleskop ve bir de mikroskop bulunuyor.

ŞİMDİYE KADAR 50 TON MALZEME TAŞIDI

Adı Japonca'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 50 ton donanım ve malzeme taşıdı.

Japonya'nın Kounotori mekikleri dışında Amerikan firmaları Northrop Grumman'ın "Cygnus", SpaceX'in "Dragon" isimli mekikleriyle de istasyona malzeme taşınıyor.