Petrol
94.6
0.33%
Euro
18.0698
0.10%
Dolar
18.5859
0.01%
Altın
998.75
0.28%
Borsa
3588
0.46%
Bitcoin
359.761
0.16%
BTXN Coin
7.99
-1.84%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Japonya'nın kontrolden çıkan roketi kendini imha etti

    Japonya'nın uzay ajansı, Epsilon-6 roketinin güzergahından sapması nedeniyle kontrollü bir şekilde imha edildiğini açıkladı.
    • 12.10.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'nın kontrolden çıkan roketi kendini imha etti

    Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), Epsilon-6 roketinin fırlatma görevinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

    Güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezi'nden yerel saatle 09.50 sularında fırlatılan Epsilon-6 roketi, seyir halindeyken kendini imha etti.

    Rokete imha emri verildi

    AA'nın haberine göre ajans, roketin yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.

    Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

    Bu başarısızlık, JAXA tarafından küçük uyduları yörüngeye yerleştirmenin düşük maliyetli bir yolu olarak tanıtılan Epsilon serisi roketlerde ilk kez yaşandı. Aynı zamanda, 2003'ten bu yana bir Japon roketinin ilk başarısız fırlatma görevi oldu.

    epsilon

    epsilon

    epsilon


    11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir