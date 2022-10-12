Japonya'nın kontrolden çıkan roketi kendini imha etti

Japonya'nın uzay ajansı, Epsilon-6 roketinin güzergahından sapması nedeniyle kontrollü bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), Epsilon-6 roketinin fırlatma görevinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezi'nden yerel saatle 09.50 sularında fırlatılan Epsilon-6 roketi, seyir halindeyken kendini imha etti.

Rokete imha emri verildi

AA'nın haberine göre ajans, roketin yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.

Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Bu başarısızlık, JAXA tarafından küçük uyduları yörüngeye yerleştirmenin düşük maliyetli bir yolu olarak tanıtılan Epsilon serisi roketlerde ilk kez yaşandı. Aynı zamanda, 2003'ten bu yana bir Japon roketinin ilk başarısız fırlatma görevi oldu.