Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luk görevini bugün bırakıyor

2021'in başında Amazon'daki CEO'luk görevinden ayrılacağını açıklayan Jeff Bezos, bugün görevi resmen bırakıyor. Boşta kalan koltuğu ise Amazon Web Services şirketinin CEO'su Andy Jassy dolduracak.

E-ticaret, bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren Washington merkezli teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, bu yılın başlarında CEO'luk görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

5 Temmuz 1994 yılında kurduğu şirketinin CEO'luk görevinden yine 5 Temmuz'da ayrılacağını duyuran Bezos için artık süre doldu.

GÖREVİNDEN RESMEN AYRILIYOR

27 yıl boyunca Amazon'un CEO'luk görevini yürüten Jeff Bezos, bugün itibarıyla görevinden ayrılacak. Ünlü milyarderden boşalan kultuğa ise Amazon Web Services şirketinin CEO'su Andy Jassy oturacak.

Öte yandan Bezos, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

UZAYA VE HAYIR İŞLERİNE YÖNELECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bezos, CEO'luk görevinden ayrılmasıyla birlikte artık hayır kurumları ve kendi uzay şirketi Blue Origin'e daha fazla destek vermeye odaklanacak.

20 TEMMUZ'DA UZAYA ÇIKACAK

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, son yıllarda uzay çalışmalarına hız vermiş durumda.

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini ocakta test etmişti. Şirket, şimdilerde ise New Shepard roketi ile ilk uzay turistlerini fırlatmayı amaçlıyor.

Fırlatılacak yolcular, yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

Jeff Bezos, 20 Temmuz'da gerçekleşecek fırlatmadaki yolcular arasında kendisi, kardeşi Mark Bezos ve 82 yaşındaki havacılık pilotu Wally Funk'ın da yer alacağını duyurmuştu.

AMAZON'UN YENİ CEO'SU ANDY JASSY KİMDİR

1967 yılında New York'ta doğan Andy Jassy, kuruluşundan üç yıl sonra 1997 yılında Amazon'a katıldı. 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi (Amazon Web Services) kuran Jassy, Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etti

2016 yılında 36,6 milyon dolar gelir elde eden Jassy, Amazon'un bulut bilişim alanlarında gelişmesini sağladı.



