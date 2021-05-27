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    Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacağını duyurdu

    ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini bildirdi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 05:46
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    Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacağını duyurdu

    Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısı sırasında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlattı.

    Kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle görevini bırakacağı tarih olarak seçtiklerini bildirdi.

    AMAZON'UN YENİ CEO'SU ANDY JASSY OLACAK

    ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

    Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarıldı.

    Jeff Bezos CEO luk görevinden 5 Temmuz da ayrılacağını duyurdu #1

    Jeff Bezos CEO luk görevinden 5 Temmuz da ayrılacağını duyurdu #2

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