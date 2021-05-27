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- Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacağını duyurdu
Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacağını duyurdu
ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini bildirdi.
- AA
- 27.05.2021 - 05:46
Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısı sırasında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlattı.
Kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle görevini bırakacağı tarih olarak seçtiklerini bildirdi.
AMAZON'UN YENİ CEO'SU ANDY JASSY OLACAK
ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.
Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarıldı.