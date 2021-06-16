Jeff Bezos'un uzay yolculuğundan dönmemesi için imza kampanyası başlatıldı

20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden Blue Origin roketi ile uzaya çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, internette imza kampanyası başlattı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da ABD’nin Teksas eyaletinden sahibi olduğu şirket Blue Origin roketi ile uzaya çıkma hazırlığı yapıyor.

Bezos'un yolculuğunda kardeşi Mark Bezos’un yanı sıra, açık artırmada 28 milyon dolar ödeyen bir kişi de eşlik edecek.

Dünyanın en zengin insanınının Dünya’ya geri dönmesini istemeyen bir topluluk, internette bir imza kampanyası başlattı.

SÜPERMEN'İN DÜŞMANINA BENZETİLDİ

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

''BEZOS'U DÜNYA'DAN UZAK TUTALIM''

Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası' adlı girişim, “İinsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım” ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

TARTIŞMALI ÇALIŞMA POLİTİKALARI NEDENİYLE HEDEF HALİNE GELDİ

Diğer taraftan Bezos, Amazon üzerinden rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla sıklıkla eleştirildi. Ayrıca, düşük ücretler, çalışanların sürekli gözetimi ve ücretsiz fazla mesai de dahil olmak üzere Amazon'daki tartışmalı çalışma politikaları nedeniyle bir hedef haline geldi.

UZAY YARIŞINDA LİDER HALİNE GELMEYİ HEDEFLİYOR

Blue Origin şu ana kadar 15 insansız uçuşu tamamladı.

Bezos, planladığı kişisel gezisinin sonucunda, rakip teknolojisi girişimcisi ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk arasındaki uzay yarışında lider durumda olmayı hedefliyor.

''EN İYİ ARKADAŞIMLA EN BÜYÜK MACERAYA ATILIYORUM''

Bezos, daha önce Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, beş yaşından beri uzaya gitmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yolculuğa kardeşimle çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük maceraya atılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.