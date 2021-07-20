Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı

Jeff Bezos, Blue Origin'in roketiyle uzaya gitti. Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı, 10 dakika sonra geri döndü. O anlar canlı olarak yayınlandı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Blue Origin'in roketiyle uzaya çıkarak 10 dakika sonra geri döndü.

Tarihte bir ilk olan uçuşta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 3 kişi daha eşlik etti. O anlar, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak verildi.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.

TEKSAS EYALETİNDEN FIRLATILDI

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı, ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

New Shepard roketine binen kişiler arasında ise Jeff Bezos'un kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Oliver Daemen var.

10 dakikanın ardından kapsül başarıyla dünyaya döndü.

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"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"

Amazon'un kurucusu, uçuş öncesi verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım." dedi.

Aynı röportajda Wally Funk, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.