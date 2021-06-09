Jeff Bezos ve Elon Musk gibi zenginlerin hiç vergi ödemediği ortaya çıktı

Jeff Bezos ve Elon Musk gibi zenginlerin hiç vergi ödemediği ortaya çıktı

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi zenginlerin, bazı yıllarda hiç vergi ödemediğini ortaya çıkardı.

New York merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve kamu yararına araştırmalar gerçekleştiren ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg gibi dünyanın en zengin insanları hakkında çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Yaptığı araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirip kamuoyu ile paylaşan kurum; Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin milyarlarca dolar para kazanmalarına rağmen, normal vatandaşlardan daha az vergi ödediklerini ortaya çıkardı.

BAZI YILLARDA HİÇ VERGİ ÖDEMEDİLER

Paylaşılan raporlara göre; Amazon kurucusu Bezos 2007 ve 2011, Tesla kurucusu Elon Musk ise 2018 yılında hiç gelir vergisi ödemedi.

Araştırmaya göre Jeff Bezos, 2007 yılında tam 46 milyon dolar gelir elde ettiğini devlete bildirmesine rağmen hiç vergi ödemedi. Bunun nedenlerini araştıran kurum, Bezos'un elde ettiği gelire karşılık olarak büyük ölçüde gider gösterdiğini söylüyor.





ELON MUSK DA VERGİDEN KAÇIYOR

Araştırmaya göre Elon Musk, 2015 yılında 68 bin dolar, 2017 yılında ise 65 bin dolar gelir vergisi ödedi. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise Musk, para basmaya devam etmesine rağmen 1 dolar bile vergi ödemedi.

Bazı yıllarda herhangi bir gelir vergisi ödemeyen milyarderler arasında eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, hayırsever iş insanı George Soros ve yatırımcı Carl Icahn da bulunuyor.



Söz konusu çalışmayı, 15 yıldan uzun süredir ABD Vergi Dairesi'ne (Internal Revenue Service) gönderilen vergi beyannamelerine dayandıran ProPublica, bu belgelere nasıl ulaştığını ise açıklamadı.

ProPublica, milyarderlerin vergi beyanında yasa dışı yöntemler kullanmadığını, ancak "sıradan insanların erişiminin olmadığı" vergiden kaçma stratejilerine başvurduklarını söylüyor.





ABD, SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Hazine Bakanlığı vergi beyannamelerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Hazine Bakanlığı Sözcüsü Lily Adams, "Gizli hükümet bilgilerinin izinsiz ifşa edilmesi yasa dışıdır." dedi. Bu da sızdırılan bilgilerin doğru olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yaptığı araştırmayla ilgili bir de açıklamada bulunan ProPublica yetkilileri, önümüzdeki aylarda da benzer bir çalışma yürüteceğini ve ABD'nin en zengin insanlarını ifşa etmeye devam edeceklerini söylüyor.