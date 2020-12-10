Jeff Bezos ve Elon Musk, uzay yarışında vergi indirimi alıyor

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson’ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

Son zamanlarda isimlerini sıkça duyduğumuz SpaceX kurucusu Elon Musk ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos, uzay yarışında ön plana çıkan isimlerden yalnızca ikisi.

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson’ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

VERGİ TEŞVİKİ OLAN BÖLGELERDE ŞİRKETLERİ VAR

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda olduğu ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, bu teşvikler sayesinde milyarderler, bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınıyor ve yatırım değerinin vergiler birikmeden artmasını sağlıyor.

Söz konusu vergi programının; Musk’ın SpaceX, Bezos’un Blue Origin ve Branson’un Virgin Galactic şirketlerine, uzay görevlerinde çok önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.