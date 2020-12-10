Euro
9.4458
-0.25%
Dolar
7.8279
0.11%
Altın
460.3
-2.1%
Borsa
1.35
0%
Bitcoin
144.215
0.43%
EXEN Coin
10.91
1.01%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Jeff Bezos ve Elon Musk, uzay yarışında vergi indirimi alıyor

    Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson’ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 09:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jeff Bezos ve Elon Musk, uzay yarışında vergi indirimi alıyor

    Son zamanlarda isimlerini sıkça duyduğumuz SpaceX kurucusu Elon Musk ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos, uzay yarışında ön plana çıkan isimlerden yalnızca ikisi.

    Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson’ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

    VERGİ TEŞVİKİ OLAN BÖLGELERDE ŞİRKETLERİ VAR

    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda olduğu ortaya çıktı.

    ELON MUSK JEFF BEZOS

    ABD medyasında yer alan haberlere göre, bu teşvikler sayesinde milyarderler, bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınıyor ve yatırım değerinin vergiler birikmeden artmasını sağlıyor.

    Söz konusu vergi programının; Musk’ın SpaceX, Bezos’un Blue Origin ve Branson’un Virgin Galactic şirketlerine, uzay görevlerinde çok önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir