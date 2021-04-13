Joe Biden, çip krizini çözmek için 19 otomotiv ve teknoloji şirketiyle görüştü

Joe Biden, çip krizini çözmek için 19 otomotiv ve teknoloji şirketiyle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, çip krizini çözmek için yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Son aylarda, başta otomotiv olmak üzere bilgisayar, ekran kartı, mobil cihaz, beyaz eşya gibi birçok sektör çip krizinden etkileniyor ve üretimlerde aksaklık yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, yonga krizinin muhtemel etkileri ve mücadele yöntemleri ile ilgili bir çalışma yapılacağını duyurmuştu.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Biden, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yer aldı.

Toplantıya, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, AT&T, Dell, Ford, General Motors, Stellantis, HP, Intel, Micron, Samsung ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketlerin aralarında bulunduğu yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 firmanın üst yöneticileri katıldı.

"ABD'NİN BEKLEMESİNE SEBEP YOK"

Biden, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yarı iletken ve pil gibi alanlarda "agresif" bir şekilde yatırım yaptığını belirterek, "Çin ve dünyanın geri kalanı beklemiyor, Amerikalıların beklemesi için hiçbir sebep yok." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, çip sıkıntısını "ulusal güvenlik sorunu" olarak gördüklerini ifade etti.

Konunun "bütüncül, uzun vadeli ve devletler arası bir yaklaşımla" ele alınması gerektiğini kaydeden Psaki, yarı iletken üretimi ve araştırmasına 50 milyar dolarlık yatırım yapılması için Kongre'ye çağrıda bulunduklarını anımsattı.

PENTAGON DA INTEL İLE ANLAŞMIŞTI

Ülkenin en üst düzey askeri birimi Pentagon, gelecekte kullanılacak mikroçiplerin ABD'de üretilmesi için geçtiğimiz günlerde Intel ile anlaşma sağlamıştı.

Ayrıca Biden, çip üretimi için iki yeni enstitü kurulması için 150 milyon dolar bütçe ayırmıştı.