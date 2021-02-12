Joe Biden, Donald Trump'ın TikTok kararını yeniden gözden geçiriyor

Joe Biden hükümeti, Donald Trump döneminde TikTok uygulamasına getirilen yasakları bugünlerde yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan Huawei ve TikTok gibi Çinli şirketler, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeniden umutlanmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, yaklaşık 2 yıldır süren baskının kaldırılması için ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Benzer gelişmeler şimdi de Çinli video uygulaması TikTok konusunda yaşanıyor. TikTok'un ABD için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Donald Trump, TikTok'un ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirkete satması için baskı uygulamış ve aksi halde uygulamanın ABD sınırları içinde kullanılamayacağını belirtmişti.

JOE BIDEN KARARI GERİ ÇEKTİ

Yeni gelen bilgilere göre Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekti. Aynı zamanda ABD ulusal güvenlik yetkilileri, TikTok'un ana sahibi ByteDance yetkilileri ile görüşme halinde.





Donald Trump ve ekibi, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetine sattığını savunuyordu. Şimdilerde ise Biden yönetimi ve TikTok yetkilileri, Trump'ın iddialarının doğru olup olmadığını tartışıyor.

Huawei'nin ve TikTok'un ABD yönetimi ile yeniden yakın temas sağlaması, Biden'ın Çinli şirketlere Trump kadar baskı uygulamayacağını gösteriyor. Bu durum, gelecekte Çinli şirketler için oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.