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    Joe Biden, sosyal medyadaki çocuk reklamlarına yasak getiriyor

    Biden hükümeti, internette ve sosyal medyada çocuklar için yayınlanan zararlı reklamları tamamen yasaklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:12
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    Joe Biden, sosyal medyadaki çocuk reklamlarına yasak getiriyor

    Son yıllarda internet ve sosyal medya kullanımının ciddi şekilde artması, reklamcılık sektörünün de işine yaradı.

    Sosyal medyada veya internette alaka düzeyine göre karşınıza çıkan bu reklamlar, herhangi bir yaş sınırına bağlı olmadığı için zaman zaman çocukları hedef alabiliyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, çocukların kişisel verilerini toplayarak onlara ilgi düzeyine göre reklam gösterilmesine karşı çıktı.

    TAMAMEN YASAKLANACAK

    Hükümet, çocuklara yönelik reklam gösterimlerinin yasaklanması ve sosyal medya şirketlerinin kişisel verilerin toplanmasından vazgeçmelerini istiyor.

    Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray bu çalışmalar doğrultusunda belirli bir bütçe ayıracak ve çocukları reklamlardan koruyacak.

    Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir facebook muhbiri, şirket içinden bilgiler vermiş ve Facebook'un kârlılığı artırmak için kişisel verileri önemsemediğini açıklamıştı.

    Bu açıklamaların ardından başkan Biden, sosyal medya şirketlerini daha yakından incelemeye başlamıştı.

    biden


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