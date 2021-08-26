Joe Biden'la görüşen Microsoft, siber güvenliğe 20 milyar dolar yatıracak

Beyaz Saray'da yapılan siber güvenlik toplantısının ardından Microsoft, ABD'ye 20 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.

Son dönemlerde artan siber saldırılar, ülke yönetimlerini de harekete geçirdi. Geçtiğimiz aylarda devlet kurumlarına yapılan siber saldırılardan nasibini alan ABD, sorunların çözümü için teknoloji şirketlerinden yardım istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Amazon CEO’su Andy Jassy ve Google CEO’su Sundar Pichai gibi isimler, siber güvenliği görüşmek üzere Biden'la bir araya geldi.

MICROSOFT'TAN 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM SÖZÜ

Bu sabah saatlerinde, toplantının ardından Google'ın 10 milyar dolar yatırım sözü verdiğini sizlerle paylaşmıştık. Toplantı bittikten sonra bir yatırım haberi de Microsoft'tan geldi.

ABD'li şirket, gelecek 5 yıl için siber güvenlik alanına 20 milyar dolarlık katkı sözü verdi. Ayrıca Microsoft'un hükümet kurumlarına da 150 bin dolarlık siber güvenlik katkısı vereceği ifade edildi. Microsoft 2015’ten beri siber güvenlik alanına yılda en az 1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ayrıca Apple’ın, yeni programlar ile ekosistemi ve teknoloji tedarik zinciri üzerindeki siber güvenlik çalışmalarını artıracağı ifade edildi.

Öte yandan IBM de gelecek 3 yılda en az 150 bin kişinin siber güvenlik alanında eğitileceğini duyurdu.