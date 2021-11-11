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    Johnson & Johnson’ın CEO’su Apple yönetimine geçti

    Apple, Johnson & Johnson'ın şu anki CEO'su Alex Gorsky'nin yönetim kuruluna katılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 11:51
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    Johnson & Johnson’ın CEO’su Apple yönetimine geçti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok aşı çalışması yapılıyor. Bu çalışmalardan biri de Johnson & Johnson şirketine ait.

    Çok uluslu bir sağlık ve kozmetik şirketi olan "Johnson & Johnson" CEO'su  Alex Gorsky, Apple'ın yönetim kuruluna geçecek.

    Apple'dan yapılan açıklamaya göre Gorsky, ocak ayında Johnson & Johnson şirketinden ayrılacak.

    APPLE'IN SAĞLIK PLANLARI

    Apple, son yıllarda özellikle Apple Watch modellerine getirdiği sağlık özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sağlık izleme özelliklerini iPhone'lara da getiren ve gelecekte bu alanda kendini geliştirmek isteyen şirket, bu transfer ile birlikte elini güçlendirecek.

    Johnson & Johnson’ın CEO’su Apple yönetimine geçti #1

    Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky hakkında "teknoloji tutkunu" ve "vizyoner" ifadelerini kullanan Apple CEO'su Tim Cook, bu tranferden oldukça memnun olduğunu söyledi. Apple ve Johnson & Johnson, daha önce de çeşitli iş birliklerine imza atmışlardı.

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