Euro
12.6405
-0.53%
Dolar
11.2016
-0.44%
Altın
664.92
-0.5%
Borsa
1.757
1.14%
Bitcoin
651.282
-1.47%
BTXN Coin
20.56
-1.15%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    JPMorgan, çip krizinin bitebileceği tarihi açıkladı

    JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    JPMorgan, çip krizinin bitebileceği tarihi açıkladı

    Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları, daha sonra tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Birçok marka, zaman zaman üretimde kesintiler yaparken, aylar geçmesine rağmen sorun hala çözülebilmiş değil.

    2022 ORTASINDA BİTEBİLİR

    ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.

    JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması başkanı Gokul Hariharan, “2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz.” dedi.

    JPMorgan, çip krizinin bitebileceği tarihi açıkladı #1

    2022’nin biraz daha zor geçeceğini belirten Hariharan, “Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe, yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir.” ifadelerini kullandı.

    ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir