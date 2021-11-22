JPMorgan, çip krizinin bitebileceği tarihi açıkladı

JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları, daha sonra tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Birçok marka, zaman zaman üretimde kesintiler yaparken, aylar geçmesine rağmen sorun hala çözülebilmiş değil.

2022 ORTASINDA BİTEBİLİR

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.

JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması başkanı Gokul Hariharan, “2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz.” dedi.

2022’nin biraz daha zor geçeceğini belirten Hariharan, “Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe, yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir.” ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.